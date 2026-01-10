Скидки
Ян Блахович заявил о готовности провести реванш с Гуськовым

Бывший чемпион UFC в полутяжёлом весе (до 93 кг) поляк Ян Блахович заявил о готовности провести реванш с узбекистанцем Богданом Гуськовым.

«Хотел бы получить 9-12 недель на подготовку, поэтому мне бы подошёл какой-нибудь турнир в конце марта. Я не буду ждать Джамала Хилла, ему нужно больше времени. У меня есть незаконченное дело с несколькими парнями… Реванш с Гуськовым? В этом есть смысл, — сказал Блахович в интервью YouTube-каналу Home of Fight.

Напомним, поединок Блаховича и Гуськова состоялся на турнире UFC 323 в декабре и завершился вничью.

