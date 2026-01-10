Скидки
«Они все начинают ломаться». Шон Стрикленд — о тренировках с чеченцами и дагестанцами

Бывший чемпион UFC американец Шон Стрикленд высказался о тренировках с чеченскими и дагестанскими бойцами.

«Тренировался с чеченцами и дагестанцами всю свою жизнь. И приведу пример… Ты тренируешься с этими парнями, они валят тебя, твой голос в голове начинает говорить: «Чёрт! Этот парень не устаёт, он не останавливается, не сдаётся». Но затем наступает момент, если вы продолжаете сражаться, когда они все внезапно начинают ломаться.

У них действительно особенный стиль борьбы. И пока вы не прочувствуете её, вы с ней не справитесь», — сказал Стрикленд в интервью YouTube-каналу Kairouz Bros.

