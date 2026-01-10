Теренс Кроуфорд ответил, кого из боксёров взял бы на уличную драку, упомянув россиянина

Бывший абсолютный чемпиона мира в трёх весовых категориях по боксу американец Теренс Кроуфорд ответил, кого из боксёров взял бы на уличную драку с собой.

«Кого из знаменитых боксёров я бы взял на уличную драку? Хорошо, давайте выберу Тайсона Фьюри. Артур Бетербиев, Александр Усик, Деонтей Уайлдер. Я взял бы всех тяжеловесов. Флойд Мейвезер? Нет, нет, нет», — сказал Кроуфорд в интервью Нурлану Сабурову на его YouTube-канале.

В профессиональном рекорде Теренса 42 победы, из которых 31 была одержана нокаутом, и ни одного поражения. Он выступал в ринге с 2008 по 2025 год. Кроуфорд стал первым в истории боксёром, завладевшим четырьмя основными титулами в двух весовых категориях и первым, кто стал абсолютным чемпионом в трёх весовых категориях в истории профессионального бокса.