Камил Гаджиев предположил, как закончится возможный бой Махачев — Топурия

Российский промоутер Камил Гаджиев предположил, как закончится возможный бой между соотечественником Исламом Махачевым и испано-грузином Илией Топурией.

«Мой фаворит — Ислам. Просто за счёт того, что он крупнее. И думаю, что Ислам не дурак, чтобы размениваться [в стойке] с Топурией. Банка там есть, банка гуляет. Он не будет с ним размениваться, а просто переведёт его вниз и внизу засабмитит. Вот и всё. Вот и весь расклад. Считаю, что сценарий этого боя может быть только таким», — сказал Гаджиев в видео на своём YouTube-канале.

