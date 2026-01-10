Дана Уайт назвал величайшее противостояние в истории UFC. Это не Хабиб — Конор

Президент UFC Дана Уайт признался, что считает противостояние между Джоном Джонсом и Даниэлем Кормье самым великим в истории организации.

«Безусловно, противостояние Джона Джонса и Даниэля Кормье является величайшим из тех, которые я организовывал. Их первая драка произошла в вестибюле отеля MGM Grand. Да, [Дэйв] Шоллер тогда всё испортил. Самое сложное, когда стоишь между двумя парнями, — это не удачная фотография, а уверенность, что они не прикоснутся друг к другу, не проявят неуважения. Если кто-то из них почувствует себя оскорблённым, даст отпор. И им будет плевать на то, кем являешься», — приводит слова Уайта портал Bloody Elbow.