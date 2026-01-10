Скидки
Бокс/ММА

«Мы захватим Вашингтон». Уайт — о турнире UFC в Белом доме

Президент UFC Дана Уайт высказался насчёт предстоящего турнира лиги в Белом доме, который должен пройти 4 июня, сообщив, что бойцы будут иметь возможность выходить к октагону из Овального кабинета.

«По сути, мы захватим Вашингтон на всю неделю, предложив множество развлечений для любителей ММА. И, конечно же, проведём само уникальное мероприятие, которое сможем организовать в Белом доме. Бойцы будут выходить из Овального кабинета и оттуда идти до октагона», — приводит слова Уайта портал BJ Penn.

Ожидается, что билеты не поступят в открытую продажу, однако на мероприятии всё же будут присутствовать зрители, которые смогут прийти по личным пригласительным.

