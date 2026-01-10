Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Джон Джонс объяснил, почему его бой с Алексом Перейрой может не состояться

Джон Джонс объяснил, почему его бой с Алексом Перейрой может не состояться
Комментарии

38-летний бывший двойной чемпион UFC в тяжёлой и полутяжёлой весовой категории американец Джон Джонс предположил, почему его поединок с действующим обладателем титула UFC в категории до 93 кг бразильцем Алексом Перейрой может не состояться.

«Перейра хочет со мной подраться, но я не думаю, что Дана Уайт позволит этому случиться. Будет интересно посмотреть, чего хочет Дана», — приводит слова Джонса портал Sportskeeda.

Костлявый выступал на профессиональном уровне с 2008 по 2024 год. В его рекорде 28 побед, одно поражение, а один поединок был признан несостоявшимся. Признаётся многими аналитиками и бойцами как величайший боец в истории смешанных единоборств.

Материалы по теме
Джонс — ёлка, а Конор — оливье! Сравниваем героев единоборств с символами Нового года
Джонс — ёлка, а Конор — оливье! Сравниваем героев единоборств с символами Нового года
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android