Джон Джонс объяснил, почему его бой с Алексом Перейрой может не состояться

38-летний бывший двойной чемпион UFC в тяжёлой и полутяжёлой весовой категории американец Джон Джонс предположил, почему его поединок с действующим обладателем титула UFC в категории до 93 кг бразильцем Алексом Перейрой может не состояться.

«Перейра хочет со мной подраться, но я не думаю, что Дана Уайт позволит этому случиться. Будет интересно посмотреть, чего хочет Дана», — приводит слова Джонса портал Sportskeeda.

Костлявый выступал на профессиональном уровне с 2008 по 2024 год. В его рекорде 28 побед, одно поражение, а один поединок был признан несостоявшимся. Признаётся многими аналитиками и бойцами как величайший боец в истории смешанных единоборств.