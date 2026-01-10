Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Гэтжи признался, что боится возможного боя с Топурией

Гэтжи признался, что боится возможного боя с Топурией
Комментарии

Бывший временный чемпион UFC в лёгком весе американец Джастин Гэтжи признался, что боится возможного боя с 28-летним непобеждённым действующим обладателем титула UFC в категории до 70 кг испано-грузином Илией Топурией.

«Этот спорт такой сумасшедший. Может случиться что угодно. Не зря мы все сидим как на иголках перед каждым поединком, поскольку в любой момент может произойти что угодно. Так что, опять же, всё сводится к тому, чтобы не совершать ошибок против такого парня, как Топурия.

[В бою с ним необходимо] Не попасть под его правую. А левый хук Топурии, его комбинация [в бою с Чарльзом Оливейрой] — одна из лучших, что я видел в этом спорте, так что это прекрасный вызов. Мне нравится, как сильно я буду бояться этого поединка», — приводит слова Гэтжи портал Sportskeeda.

Материалы по теме
С места в карьер! Гэтжи — Пимблетт, Волкановски — Лопес и другие вывески января
С места в карьер! Гэтжи — Пимблетт, Волкановски — Лопес и другие вывески января
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android