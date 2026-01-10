Гэтжи признался, что боится возможного боя с Топурией

Бывший временный чемпион UFC в лёгком весе американец Джастин Гэтжи признался, что боится возможного боя с 28-летним непобеждённым действующим обладателем титула UFC в категории до 70 кг испано-грузином Илией Топурией.

«Этот спорт такой сумасшедший. Может случиться что угодно. Не зря мы все сидим как на иголках перед каждым поединком, поскольку в любой момент может произойти что угодно. Так что, опять же, всё сводится к тому, чтобы не совершать ошибок против такого парня, как Топурия.

[В бою с ним необходимо] Не попасть под его правую. А левый хук Топурии, его комбинация [в бою с Чарльзом Оливейрой] — одна из лучших, что я видел в этом спорте, так что это прекрасный вызов. Мне нравится, как сильно я буду бояться этого поединка», — приводит слова Гэтжи портал Sportskeeda.