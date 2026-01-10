Скидки
Исраэль Адесанья назвал свой самый идеальный бой в карьере в ММА. Это не реванш с Перейрой

Исраэль Адесанья назвал свой самый идеальный бой в карьере в ММА. Это не реванш с Перейрой
Бывший чемпион UFC в среднем весе нигериец Исраэль Адесанья заявил, что считает выступление в бою с бразильцем Пауло Костой своим самым идеальным в карьере в ММА.

«Бой с Пауло Костой был идеальным. Думаю, это было моё самое чистое выступление с точки зрения техники. Я не получил ни капли урона, но нанёс его сам. Это было моё самое чистое выступление», — приводит слова Адесаньи портал AgFight.

Напомним, поединок между Исраэлем и Пауло состоялся на турнире UFC 253, который прошёл 27 сентября 2020 года в Абу-Даби (ОАЭ). Адесанья победил техническим нокаутом во втором раунде. Для Исраэля это была вторая защита титула.

