Сонг Ядонг обвинил Шона О'Мэлли в расизме из-за его поступка на битве взглядов

Сонг Ядонг обвинил Шона О'Мэлли в расизме из-за его поступка на битве взглядов
Пятый номер рейтинга UFC в легчайшем весе китаец Сонг Ядонг обвинил в расизме своего предстоящего соперника, а также бывшего обладателя чемпионского титула UFC в категории до 61 кг американца Шона О'Мэлли из-за того, что Сахарок вышел на первую битву взглядов с ним в медицинской маске. Их бой состоится 25 января на турнире UFC 324 в Лас-Вегасе (штат Невада, США).

«Да, это был абсолютный расизм. Мне это не понравилось. Китайцам это тоже не понравилось… Он хочет стать вторым Конором, и меня это вполне устраивает, потому что это хорошо для промоушена. Делай, что хочешь. А я сосредоточен на поединке», — приводит слова Ядонга портал AgFight.

