Теренс Кроуфорд назвал топ-5 любимых боксёров

Непобеждённый бывший абсолютный чемпион мира в трёх весовых категориях американец Теренс Кроуфорд назвал свой топ-5 любимых боксёров.

«Мои любимые боксёры… Ну, это должен быть Мохаммед Али, Флойд Мейвезер, Шугар Рэй Леонард, Рой Джонс-младший и Пернелл Уитакер. Ещё добавлю Андре Уорда. Это боксёры, чьи поединки я реально мог посмотреть в записях.

Потому что когда мы говорим о том же Шугаре Рэе Робинсоне и всех тех других великих бойцах, мы можем увидеть лишь горстку клипов с ними. Понимаю, многие ставят этих бойцов на очень высокий уровень, но они даже никогда не видели, как те дерутся. Они ничего о них не смотрели, просто читали и слышали о них и всё такое. А мы видим лишь отрывки одного боя или что-то подобное», — приводит слова Кроуфорда портал Ready to Fight.