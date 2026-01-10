Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Теренс Кроуфорд назвал топ-5 любимых боксёров

Теренс Кроуфорд назвал топ-5 любимых боксёров
Комментарии

Непобеждённый бывший абсолютный чемпион мира в трёх весовых категориях американец Теренс Кроуфорд назвал свой топ-5 любимых боксёров.

«Мои любимые боксёры… Ну, это должен быть Мохаммед Али, Флойд Мейвезер, Шугар Рэй Леонард, Рой Джонс-младший и Пернелл Уитакер. Ещё добавлю Андре Уорда. Это боксёры, чьи поединки я реально мог посмотреть в записях.

Потому что когда мы говорим о том же Шугаре Рэе Робинсоне и всех тех других великих бойцах, мы можем увидеть лишь горстку клипов с ними. Понимаю, многие ставят этих бойцов на очень высокий уровень, но они даже никогда не видели, как те дерутся. Они ничего о них не смотрели, просто читали и слышали о них и всё такое. А мы видим лишь отрывки одного боя или что-то подобное», — приводит слова Кроуфорда портал Ready to Fight.

Материалы по теме
Великий боксёр уходит непобеждённым. Кроуфорд завершил карьеру
Великий боксёр уходит непобеждённым. Кроуфорд завершил карьеру
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android