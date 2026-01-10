Скидки
Иржи Прохазка сообщил, когда планирует вернуться в октагон

Иржи Прохазка сообщил, когда планирует вернуться в октагон
Бывший чемпион UFC в полутяжёлом весе чех Иржи Прохазка опроверг информацию, что его следующим соперником будет третий номер рейтинга UFC в категории до 93 кг австралиец Карлос Ульберг, а также сообщил, когда хотел бы вернуться в октагон.

«Слухи, что я проведу следующий бой с Ульбергом не соответствует действительности, потому что поединок ещё не подтверждён, мы пока только ведём переговоры. Я хочу драться в конце марта, поскольку в апреле у меня должен родиться ребёнок. После следующего поединка хотел бы бороться за титул», — приводит слова Прохазки портал AgFight.

Иржи 33 года. В данный момент чешский боец идёт на серии из двух побед.

