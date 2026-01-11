Скидки
Бокс/ММА

Open Fighting Championship 61 — кард турнира, где смотреть трансляцию, на каком канале

Open FC 61 — кард турнира, где свой поединок проведёт Виктория Дудакова
Комментарии

В воскресенье, 11 января, в 16:00 по московскому времени в Самаре пройдёт первый в 2026 году турнир российского промоушена по смешанным единоборствам (ММА) Open Fighting Championship 61.

Права на трансляцию турнира OPEN FC 61 в России принадлежат Okko.

«Чемпионат» также предлагает ознакомиться с кардом грядущего турнира.

Кард турнира Open Fighting Championship 61

Главный кард:

Виктория Дудакова – Садаф Каюмова;
Георгий Журавский – Хоссейн Хабиби Афра;
Мухаммад Хамди Юсупов– Олимджон Аброров.

Прелимы:

Алирза Айдеков — Азамат Муслимов;
Захар Грициненко — Егор Лысов;
Айжигит Эркебай — Вадим Леутин;
Шахрон Махкамов — Мухаммед Абдуллоев.

