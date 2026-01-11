Open FC 61 — кард турнира, где свой поединок проведёт Виктория Дудакова

В воскресенье, 11 января, в 16:00 по московскому времени в Самаре пройдёт первый в 2026 году турнир российского промоушена по смешанным единоборствам (ММА) Open Fighting Championship 61.

«Чемпионат» также предлагает ознакомиться с кардом грядущего турнира.

Кард турнира Open Fighting Championship 61

Главный кард:

Виктория Дудакова – Садаф Каюмова;

Георгий Журавский – Хоссейн Хабиби Афра;

Мухаммад Хамди Юсупов– Олимджон Аброров.

Прелимы:

Алирза Айдеков — Азамат Муслимов;

Захар Грициненко — Егор Лысов;

Айжигит Эркебай — Вадим Леутин;

Шахрон Махкамов — Мухаммед Абдуллоев.