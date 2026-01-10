Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

«Они хотят боя Пэдди с Илией, но я всё испорчу». Гэтжи планирует сорвать планы UFC

«Они хотят боя Пэдди с Илией, но я всё испорчу». Гэтжи планирует сорвать планы UFC
Комментарии

37-летний бывший временный чемпион UFC в лёгком весе американец Джастин Гэтжи рассказал, что планирует победить англичанина Пэдди Пимблетта, а затем провести поединок с 28-летним действующим обладателем титула UFC в категории до 70 кг с испано-грузином Илией Топурией.

«Мне придётся всё испортить. Не знаю, хочет ли этого UFC, но знаю, фанаты, вероятно, хотят боя с Пэдди и Илией, как хотели боя с Тони [Фергюсоном] и Хабибом [Нурмагомедовым]. И я всё испорчу. Это моя работа», — приводит слова Джастина Гэтжи портал AgFight.

Ранее Джастин Гэтжи признался, что боится возможного поединка с Илией Топурией.

Материалы по теме
Гэтжи признался, что боится возможного боя с Топурией
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android