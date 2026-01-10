«Они хотят боя Пэдди с Илией, но я всё испорчу». Гэтжи планирует сорвать планы UFC

37-летний бывший временный чемпион UFC в лёгком весе американец Джастин Гэтжи рассказал, что планирует победить англичанина Пэдди Пимблетта, а затем провести поединок с 28-летним действующим обладателем титула UFC в категории до 70 кг с испано-грузином Илией Топурией.

«Мне придётся всё испортить. Не знаю, хочет ли этого UFC, но знаю, фанаты, вероятно, хотят боя с Пэдди и Илией, как хотели боя с Тони [Фергюсоном] и Хабибом [Нурмагомедовым]. И я всё испорчу. Это моя работа», — приводит слова Джастина Гэтжи портал AgFight.

Ранее Джастин Гэтжи признался, что боится возможного поединка с Илией Топурией.