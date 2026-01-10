«Это смешно, просто безумие». Джо Роган раскритиковал WBC за лишение Кроуфорда титула

58-летний известный американский подкастер и комментатор UFC Джо Роган отреагировал на решение WBC лишить титула непобеждённого бывшего абсолютного чемпиона мира по боксу в трёх весовых категориях соотечественника Теренса Кроуфорда из-за отказа платить обязательный взнос.

«Это смешно. Теренс Кроуфорд сказал: «Идите к чёрту, я чемпион, я только что победил Канело». Неужели в WBC хотели от него $ 300 тыс.? Теренса лишили титула и это просто безумие. В WBC платят столько просто за то, что они являются санкционирующей организацией. И что они делают? Ничего не делают.

Теренса лишили пояса из-за неуплаченного взноса в $ 300 тыс., вот это да. Из-за этого было завершено недолгое правление Кроуфорда в качестве бесспорного чемпиона. Он же, блин, чемпион! Вы не можете забрать у него пояс, потому что он не хочет платить вам деньги. Идите к чёрту, Теренс победил», — приводит слова Кроуфорда портал Bloody Elbow.