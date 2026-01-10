Скидки
Бокс/ММА

Видео: Дмитрий Бивол тренируется перед возвращением в ринг

Видео: Дмитрий Бивол тренируется перед возвращением в ринг
Чемпион мира по боксу по версиям WBA Super, IBO, IBF, The Ring и WBO в полутяжёлом весе россиянин Дмитрий Бивол показал, как тренируется в преддверии возвращения в ринг, которое по сообщениям инсайдеров должно произойти весной, а соперником выступит обязательный претендент по версии IBF немец Михаэль Айферт.

Напомним, в последнем бою, который состоялся 23 февраля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), Дмитрий разделил ринг с соотечественником Артуром Бетербиевым. Для боксёров это был реванш. Поединок продлился все 12 раундов и завершился победой Дмитрия решением большинства судей (114-114, 116-112, 115-113). Таким образом, Бивол стал абсолютным чемпионом мира по боксу в полутяжёлом весе.

