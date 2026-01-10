Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Уайлдер раскрыл ключ к победе в возможном бою с Усиком

Уайлдер раскрыл ключ к победе в возможном бою с Усиком
Комментарии

39-летний бывший чемпион мира в супертяжёлом весе по версии WBC американец Деонтей Уайлдер сообщил, за счёт чего планирует победить в потенциальном бою с 38-летним непобеждённым украинцем Александром Усиком.

«Думаю, секрет моего успеха в бою с ним — это моя правая. Не собираюсь раскрывать слишком много в этом интервью, потому что люди смотрят, не хочу, чтобы что-то было услышано. Они могут что-то предпринять в ответ и попытаться скорректировать определённые вещи, поэтому обозначу всё в общих чертах. У меня есть скорость, рост и атлетизм – а это три вещи, которые дают мне преимущество в этом противостоянии», – приводит слова Уайлдера портал Bloody Elbow.

Материалы по теме
Миллион предложений — одно другого хуже. Почему Уайлдеру нужно завершать карьеру
Миллион предложений — одно другого хуже. Почему Уайлдеру нужно завершать карьеру
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android