Уайлдер раскрыл ключ к победе в возможном бою с Усиком

39-летний бывший чемпион мира в супертяжёлом весе по версии WBC американец Деонтей Уайлдер сообщил, за счёт чего планирует победить в потенциальном бою с 38-летним непобеждённым украинцем Александром Усиком.

«Думаю, секрет моего успеха в бою с ним — это моя правая. Не собираюсь раскрывать слишком много в этом интервью, потому что люди смотрят, не хочу, чтобы что-то было услышано. Они могут что-то предпринять в ответ и попытаться скорректировать определённые вещи, поэтому обозначу всё в общих чертах. У меня есть скорость, рост и атлетизм – а это три вещи, которые дают мне преимущество в этом противостоянии», – приводит слова Уайлдера портал Bloody Elbow.