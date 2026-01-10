Непобеждённый бывший абсолютный чемпион мира в трёх весовых категориях американец Теренс Кроуфорд категорично ответил на возможность попробовать силы в ММА.

«Нет-нет. Там недостаточно платят. Мужик, тебя могут просто в борьбе сломать. А тут не только борьба, но и удары ногами, бокс, локти — нет, спасибо, можете оставить это себе», — приводит слова Кроуфорда портал Ready to Fight.

В профессиональном рекорде Теренса 42 победы, из которых 31 была одержана нокаутом, и ни одного поражения. Он выступал в ринге с 2008 по 2025 год. Кроуфорд стал первым в истории боксёром, завладевшим четырьмя основными титулами в двух весовых категориях и первым, кто стал абсолютным чемпионом в трёх весовых категориях в истории профессионального бокса.