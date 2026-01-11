Фьюри намекнул, что готов провести первый бой после возобновления карьеры с россиянином

Бывший чемпион мира по версиям WBC, WBO, IBO, WBA Super, The Ring, IBF в супертяжёлой весовой категории британец Тайсон Фьюри намекнул, что готов провести первый поединок после возобновления карьеры с действующим обладателем титула WBA Inter-Continental в супертяжёлом весе россиянином Арсланбеком Махмудовым.

«Другой потенциальный оппонент», — написал Фьюри на своей странице в социальной сети, поделившись публикацией, где он был изображён вместе с Махмудовым.

Фото: Скриншот страницы Тайсона Фьюри

Россиянину в настоящий момент 36 лет. На профессиональном уровне он выступает с декабря 2017 года. В рекорде Арсланбека 21 победу, из которых 19 были одержаны нокаутом, и два поражения.