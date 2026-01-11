Скидки
Царукян сообщил, что не будет страховать бой Гэтжи — Пимблетт

Комментарии

Первый номер рейтинга UFC в лёгком весе, представляющий Армению и Россию, Арман Царукян сообщил, что не будет страховать бой за временный чемпионский титул в категории до 70 кг между американцем Джастином Гэтжи и англичанином Пэдди Пимблеттом, который состоится 25 января на турнире UFC 324.

«Нет, я не разговаривал с матчмейкерами и не стал бы гонять вес только ради денег, потому что это тяжело. Но если в UFC попросили бы меня, я это сделал бы. Если я гоняю вес, то хочу драться. Уже проходил через весогонку в июне [для боя Топурия — Оливейра на UFC 317], но ничего не произошло. Мне просто пришлось потратить силы», — приводит слова Царукяна портал Low Kick MMA.

