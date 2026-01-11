Агит Кабайел победил Дамиана Кныбу техническим нокаутом в третьем раунде

Обладатель временного титула чемпиона мира по версии WBC в супертяжёлом весе немец курдского происхождения Агит Кабайел победил представителя Польши Дамиана Кныбу техническим нокаутом в третьем раунде в рамках масштабного вечера бокса, который прошёл в немецком городе Оберхаузене.

Кабайел с первых минут боя навязал высокий темп, пропуская удары от Кныбы и, как итог, сечку. Со второго раунда Агит начал работать по корпусу, в результате чего Дамиан не выдержал, рефери вмешался, остановив бой в третьем отрезке.

Агиту 33 года. В качестве профессионального боксёра он дебютировал в июне 2011 года. В профессиональном рекорде Кабайела 27 побед, 19 из которых были одержаны нокаутом, и ни одного поражения. Агит побеждал таких именитых боксёров, как Чжан Чжилей, Дерек Чисора и Арсланбек Махмудов.