Арман Царукян уверенно победил Лэнса Палмера на турнире RAF 5

Первый номер рейтинга UFC в лёгком весе, представляющий Армению и Россию, Арман Царукян победил американца Лэнса Палмера на турнире RAF 5 во Флориде в схватке по вольной борьбе. Соревнования проходили в ночь с 10 на 11 января.

Арман прошёл своего оппонента в доминирующей манере и одержал победу со счётом 10-0.

Также на этом турнире выступили Йоэль Ромеро и Колби Ковингтон. 48-летний Ромеро проиграл молодому борцу Стивену Бьюкенену.

37-летний Колби Ковингтон же в главной схватке турнира уверенно победил 41-летнего Люка Рокхолда. Схватка была остановлена по достижении счёта 12-0 в пользу Ковингтона.

