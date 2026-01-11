Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Арман Царукян уверенно победил Лэнса Палмера на турнире RAF 5

Арман Царукян уверенно победил Лэнса Палмера на турнире RAF 5
Комментарии

Первый номер рейтинга UFC в лёгком весе, представляющий Армению и Россию, Арман Царукян победил американца Лэнса Палмера на турнире RAF 5 во Флориде в схватке по вольной борьбе. Соревнования проходили в ночь с 10 на 11 января.

Арман прошёл своего оппонента в доминирующей манере и одержал победу со счётом 10-0.

Также на этом турнире выступили Йоэль Ромеро и Колби Ковингтон. 48-летний Ромеро проиграл молодому борцу Стивену Бьюкенену.

37-летний Колби Ковингтон же в главной схватке турнира уверенно победил 41-летнего Люка Рокхолда. Схватка была остановлена по достижении счёта 12-0 в пользу Ковингтона.

Царукян показал нового спарринг-партнёра

Материалы по теме
Арман Царукян рассказал, почему снялся с чемпионского боя против Ислама Махачева
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android