«Дайте мне бой за титул. Я победил трёх монстров в Эр-Рияде». Кабайел бросил вызов Усику

Комментарии

33-летний обладатель временного титула чемпиона мира по версии WBC в супертяжёлом весе немец курдского происхождения Агит Кабайел бросил вызов 38-летнему непобеждённому чемпиону мира по боксу по версиям WBC, IBF, WBA Super, IBO, The Ring в супертяжёлом весе украинцу Александру Усику.

«Я так долго жду этого боя за титул. Я победил трёх монстров в Эр-Рияде, теперь дайте мне мой бой за титул. Я готов», — сказал Кабайел в интервью после боя с Кныбой.

В качестве профессионального боксёра Кабайел дебютировал в июне 2011 года. В профессиональном рекорде Агита 27 побед, 19 из которых были одержаны нокаутом, и ни одного поражения. Кабайел побеждал таких именитых боксёров, как Чжан Чжилэй, Дерек Чисора и Арсланбек Махмудов.

Комментарии
