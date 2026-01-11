Далтон Смит победил техническим нокаутом чемпиона мира по версии WBC Сабриэля Матиаса

11 января на арене «Барклайс-центр» в Бруклине (США) состоялся вечер бокса, главным событием которого стал поединок между чемпионом мира по версии WBC в первом полусреднем весе (до 63,5 кг) пуэрториканцем Сабриэлем Матиасом (23-3, 22 КО) и непобеждённым британцем Далтоном Смитом (19-0, 14 КО).

Бой завершился досрочной победой Смита — в пятом раунде британец после затяжной атаки отправил Матиаса в нокдаун, пуэрториканец поднялся, однако рефери принял решение остановить поединок. Таким образом, Далтон победил техническим нокаутом, завоевал титул WBC в первом полусреднем весе и прервал серию Матиаса из трёх выигранных поединков.