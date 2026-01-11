Арман Царукян: надеюсь, Гэтжи нокаутирует Пимблетта и отправит его обратно в Англию

Первый номер рейтинга UFC, представляющий Армению и Россию, Арман Царукян заявил о желании увидеть победу американца Джастина Гэтжи в поединке с англичанином Пэдди Пимблеттом. Бой состоится 25 января на турнире UFC 324, на кону будет стоять временный чемпионский титул UFC в категории до 70 кг.

«Я хочу, чтобы Джастин победил Пэдди. Если Гэтжи победит, то он будет драться со мной. Но Пимблетт станет меня избегать, если одолеет Гэджи. Пэдди не такой человек, как Джастин. Надеюсь, Гэтжи нокаутирует его и отправит обратно в Англию», — приводит слова Царукяна аккаунт Red Corner MMA в социальной сети Х.