Арман Царукян обвинил UFC в преднамеренном продвижении Пимблетта ради выгоды

Арман Царукян обвинил UFC в преднамеренном продвижении Пимблетта ради выгоды
Первый номер рейтинга UFC, представляющий Армению и Россию, Арман Царукян выразил уверенность в том, что матчмейкеры UFC преднамеренно продвигают пятого номера рейтинга UFC англичанина Пэдди Пимблетта до титульного боя ради собственной выгоды.

«В UFC хотят сделать из Пэдди чемпиона. Они знают, что если поставят меня напротив него, то Пимблетт проиграет и он, как звезда, потухнет. Гэтжи — это лёгкие деньги для Пэдди. Вот почему на кону их поединка будет временный титул. Он не станет настоящим чемпионом, ведь есть Илия Топурия. И Пимблетт никогда не сможет победить его», — приводит слова Царукяна аккаунт Red Corner MMA в социальной сети Х.

