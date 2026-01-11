Скидки
Арман Царукян: я кошмар для Пимблетта. Пэдди будет избегать меня всю свою жизнь

Арман Царукян: я кошмар для Пимблетта. Пэдди будет избегать меня всю свою жизнь
Комментарии

Первый номер рейтинга UFC, представляющий Армению и Россию, Арман Царукян поделился мнением о словах пятого номера рейтинга UFC англичанина Пэдди Пимблетта, который пожелал, чтобы Ахалкалакец сломал себе шею в одной из схваток по грэпплингу.

«Пэдди хочет, чтобы я получил травму. В таком случае ему не пришлось бы со мной драться. Я для него кошмар, и Пимблетт знает, что в поединке со мной он проиграет. Пэдди будет стараться избегать меня всю свою жизнь», — приводит слова Царукяна аккаунт Red Corner MMA в социальной сети Х.

Арману Царукяну 29 лет. В профессиональном рекорде в ММА российско-армянского бойца 23 победы, из которых 15 были одержаны досрочно, и три поражения. В качестве профессионала Ахалкалакец дебютировал в смешанных единоборствах в сентябре 2015 года.

