Чендлер намекнул, что его бой с Макгрегором всё же пройдёт на турнире UFC в Белом доме

Бывший претендент на титул UFC в лёгком весе американец Майкл Чендлер намекнул, что его бой с ирландцем Конором Макгрегором всё же пройдёт на турнире UFC в Белом доме.

«Ходят слухи, я не могу ни подтвердить, ни опровергнуть их, но похоже, что этим летом мне придётся хорошенько надрать Конору Макгрегору задницу на южной лужайке Белого дома. Таков план», — приводит слова Чендлера портал Sportskeeda.

Напомним, поединок между Чендлером и Макгрегором уже был запланирован в качестве главного события турнира UFC 303, который прошёл в июне 2024 года. Однако Конор был вынужден сняться с боя ввиду проблем со здоровьем.

