Хабиб объяснил, почему не дружит со своими бывшими соперниками

37-летний член Зала славы UFC, а также бывший обладатель пояса UFC в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов сообщил, что никогда не задумывался о том, чтобы завести дружеские отношения с бывшими соперниками.

«Нет, мы должны быть вежливыми. Но из этого никогда не получится дружба. Если этот парень попытается разбить тебе лицо, как ты сможешь с ним дружить? Это совсем другое», — приводит слова Нурмагомедова портал Sportskeeda.

Орёл провёл последний бой на турнире UFC 254, который состоялся 24 октября 2020 года на острове Яс вблизи Абу-Даби (ОАЭ). Его соперником тогда был временный чемпион UFC в лёгком весе американец Джастин Гэтжи. Бой завершился победой российского атлета удушающим приёмом во втором раунде. Для Нурмагомедова эта победа стала 29-й в карьере. После окончания боя Хабиб заявил о завершении карьеры в смешанных единоборствах.