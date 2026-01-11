Скидки
Бенавидес: я стал тем боксёром, которым являюсь, благодаря Головкину. Многим ему обязан

Комментарии

Чемпион WBC в полутяжёлом дивизионе американец Дэвид Бенавидес рассказал о том, кому в первую очередь отдаёт должное за то, каким бойцом стал.

«Моя любительская карьера заключалась в спаррингах с чемпионами мира. Я отдаю Геннадию Головкину всё уважение, которого он заслуживает, потому что именно благодаря ему мне удалось стать тем бойцом, которым являюсь сегодня.

Когда я спарринговал с ним, это были настоящие бои. Геннадий подталкивал меня к новым испытаниям, поэтому мне приходилось искать разные способы, чтобы уклоняться, потому что он бил изо всех сил. Головкин заставлял меня учиться больше и повышал мой боксёрский IQ просто тем, что я находился там с ним. Снимаю шляпу перед Головкиным. Он замечательный человек и великий чемпион как на ринге, так и вне его. Я многим ему обязан и многому у него научился. Я стал тем бойцом, которым являюсь сегодня, благодаря этим спаррингам», — приводит слова Бенавидеса портал Ready to Fight.

Комментарии
