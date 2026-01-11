Царукян подтвердил, что ему предлагали провести матч по грэпплингу с актёром Томом Харди

Первый номер рейтинга UFC, представляющий Армению и Россию, Арман Царукян подтвердил, что ему предлагали провести схватку по грэпплингу с именитым британским актёром Томом Харди.

«Да, мне поступало такое предложение, но он не смог приехать из-за съёмок. Возможно, в будущем мы это сделаем», — приводит слова Царукяна аккаунт Red Corner MMA в социальной сети Х.

Арману Царукяну 29 лет. В профессиональном рекорде в ММА российско-армянского бойца 23 победы, из которых 15 были одержаны досрочно, и три поражения. В качестве профессионала Ахалкалакец дебютировал в смешанных единоборствах в сентябре 2015 года.