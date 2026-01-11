Скидки
Арман Царукян бросил вызов экс-претенденту на титул UFC на схватку по борьбе

Первый номер рейтинга UFC, представляющий Армению и Россию, Арман Царукян бросил вызов экс-претенденту на титул UFC в категории до 70 кг американцу Майклу Чендлеру на схватку по борьбе.

«Я видел, как Майкл Чендлер вызвал сегодня Эдди Альвареса на схватку по борьбе. Возможно, здесь, в лиге RAF, Майкл будет бороться не с какой-нибудь девчонкой, а со мной, потому что у него есть борцовский опыт. Здесь у Чендлера есть небольшая возможность победить меня, но в UFC у него нет ни единого шанса», — приводит слова Царукяна аккаунт Red Corner MMA в социальной сети Х.

Арману Царукяну 29 лет. В профессиональном рекорде в ММА российско-армянского бойца 23 победы, из которых 15 были одержаны досрочно, и три поражения. В качестве профессионала Ахалкалакец дебютировал в смешанных единоборствах в сентябре 2015 года.

