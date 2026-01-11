Бой Сергея Спивака с Анте Делией перенесён на несколько недель

Седьмой номер рейтинга UFC в тяжёлом весе, представляющий Молдавию, Сергей Спивак проведёт следующий поединок против девятого номера рейтинга UFC в категории до 120 кг хорвата Анте Делии на турнире UFC Fight Night 268, который пройдёт 22 февраля в Хьюстоне (штат Техас, США). Об этом информирует пресс-служба лиги.

Фото: Пресс-служба UFC

Отметим, что изначально бой между Спиваком и Делией должен был пройти на турнире UFC 325, который состоится 31 января в Сиднее (Австралия). Причина переноса поединка не уточняется.

Сергею 30 лет. В своём профессиональном рекорде Спивак имеет 17 побед, из которых 15 были одержаны досрочно, и шесть поражений. В профи Полярный медведь дебютировал в сентябре 2014 года.

Делии 35 лет. В своём рекорде Анте имеет 26 побед, из которых 19 были одержаны досрочно, и семь поражений. Кроме того, он является одним из основных спарринг-партнёров Тома Аспиналла.