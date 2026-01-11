Скидки
«Это как та девушка, с которой все переспали». Стрикленд жёстко высказался об Уиттакере

Бывший чемпион UFC в среднем весе американец Шон Стрикленд жёстко высказался насчёт возможного поединка с экс-обладателем титула UFC в категории до 84 кг австралийцем Робертом Уиттакером.

«Это не тот бой, который меня будоражит. Роб — это как та девушка на вечеринке, с которой уже все переспали. И ты такой: «Нууууу». Если никого к трём часам ночи не останется, то окей, я попробую. Да, он дерётся слишком много. Бой с Эрнандесом реально меня будоражит. Дайте мне что-то новое, что-то другое», — приводит слова Стрикленда портал Sportskeeda.

Ранее Шон Стрикленд поделился мнением о тренировках с чеченцами и дагестанцами.

