Главная Бокс/ММА Новости

«Всколыхну мир, как Мохаммед Али. Все будут шокированы». Уайлдер — о бое с Усиком

Комментарии

39-летний бывший чемпион мира в супертяжёлом весе по версии WBC американец Деонтей Уайлдер намекнул на то, что планирует шокировать мир и победить 38-летнего непобеждённого украинца Александра Усика.

«Это безумие, как устроен разум людей. В ту минуту, когда ты на вершине и делаешь своё дело, они говорят: «О, он не умеет боксировать». А теперь, когда они думают, что тебя нет, и хотят твоего возвращения, говорят: «Мы хотим старого Уайлдера назад». Я спрашиваю: «Вы его реально не любили или что? Вы действительно хотите, чтобы он вернулся, или хотите нового? Какого вы хотите?» Но всё хорошо, друг. Невозможно угодить всем людям всегда. Никогда.

Нужно иметь чувство юмора, особенно когда ты занимаешься боксом. Это необходимо. Нужно иметь толстую кожу. И она у меня есть. У меня есть всё, и я жду того, что бог приготовил для меня. Это будет что-то великое, и люди будут шокированы. Когда Али сказал, что всколыхнул мир, он действительно его всколыхнул. Я всколыхну мир, сделаю то же самое», — приводит слова Уайлдера портал Ready to Fight.

