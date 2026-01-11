В команде Усика объяснили, почему Александр желает подраться именно с Уайлдером

Сергей Лапин, являющийся директором команды 38-летнего непобеждённого обладателя титулов WBA, WBC, IBF и IBO в супертяжёлом весе украинца Александра Усика, рассказал, почему его подопечный бросил вызов именно 39-летнему экс-чемпиону мира в супертяжёлом весе по версии WBC американцу Деонтею Уайлдеру.

«Идея боя с Уайлдером в США появилась у Александра ещё в 2020 году. К сожалению, тогда обстоятельства не сложились — не всё зависело от нас и уровень организационной готовности просто не позволял провести этот поединок так, как он того заслуживал. Сейчас ситуация другая — и по масштабу, и по возможностям», — приводит слова Лапина портал Ready to Fight.