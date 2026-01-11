«Хотел бы раскатать Армана в схватке по борьбе». Майкл Чендлер ответил на вызов Царукяна

Бывший претендент на титул чемпиона UFC в лёгком весе американец Майкл Чендлер отреагировал на вызов на схватку по борьбе с первым номером рейтинга UFC в категории до 70 кг, который представляет Армению и Россию, Арманом Царукяном.

«Я бы очень хотел раскатать Царукяна в схватке по борьбе после того, как увидел его выступление на турнире RAF 5», — приводит слова Чендлера аккаунт Red Corner MMA в социальной сети Х.

Арману Царукяну 29 лет. В профессиональном рекорде в ММА российско-армянского бойца 23 победы, из которых 15 были одержаны досрочно, и три поражения. В качестве профессионала Ахалкалакец дебютировал в смешанных единоборствах в сентябре 2015 года.