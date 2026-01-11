Арман Царукян сообщил, когда планирует драться за титул UFC

Первый номер рейтинга UFC, представляющий Армению и Россию, Арман Царукян предположил, когда собирается драться за титул.

«Надеюсь, что летом или в конце этого года я буду драться за пояс. Не могу дождаться, поэтому занимаюсь борьбой и грэпплингом, просто провожу время… Пока не подтверждено [что летом я получу титульный бой], потому что есть Илия. Если Топурия будет драться летом, то мне придётся подождать. Если нет, значит, следующим претендентом стану я», — приводит слова Царукяна портал Sportskeeda.

Арману Царукяну 29 лет. В профессиональном рекорде в ММА российско-армянского бойца 23 победы, из которых 15 были одержаны досрочно, и три поражения. В качестве профессионала Ахалкалакец дебютировал в смешанных единоборствах в сентябре 2015 года.