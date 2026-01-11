Усик: я начал готовиться к бою с Фьюри и Джошуа ещё 10-11 лет назад

38-летний непобеждённый обладатель титулов WBA, WBC, IBF и IBO в супертяжёлом весе украинец Александр Усик рассказал, что начал готовиться к поединкам против именитых британцев Энтони Джошуа и Тайсона Фьюри задолго до того, как эти бои были организованы.

«Я начал готовиться к бою с Энтони Джошуа и Тайсоном Фьюри ещё 10–11 лет назад. Даже говорил многим людям, что буду боксировать с ними. На одном украинском телеканале братья Кличко говорили: «Слушай, освободи пояса и отдыхай». Но я отвечал: «Слушайте, через четыре, может быть, три года я буду боксировать с Энтони Джошуа и Тайсоном Фьюри».

Многие говорили: «Нет, нет. Ха-ха, это невозможно». Я отвечал: «Ха-ха-ха? Почему?» А мне говорили, что это просто невозможно. Но я сказал им, что сделаю это. И мне удалось добиться этого, поскольку сохранял веру. Каждый день молюсь богу. Когда человек тяжело работает, бог даёт шанс», — приводит слова Усика портал Ready to Fight.