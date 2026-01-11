Скидки
Мамадалиев заменит Вартаняна в бою с Баговым на турнире АСА 200

Боец ММА Искандар Мамадалиев выйдет на замену Эдуарду Вартаняну в бою с Али Баговым, который состоится 6 февраля в Москве и возглавит турнире ACA 200. Поединок пройдёт в лимите полусреднего дивизиона.

«Рад, что есть бойцы, готовые рисковать. Мы это ценим и будем поддерживать таких бойцов. Нас ждёт невероятный ивент», — написал Бибулатов в своём телеграм-канале.

Фото: Пресс-служба АСА

Багов провёл последний бой на турнире ACA 194, который прошёл в октябре 2025 года. Тогда его соперником выступил Дави Рамос. Али одержал победу техническим нокаутом во втором раунде. В рекорде Багова 35 побед, 12 поражений, а один бой был признан несостоявшимся.

Мамадалиев в последнем поединке, который состоялся в декабре 2025 года на турнире ACA 197, разделил клетку с Винишиусом Крузом. Бой завершился победой последнего техническим нокаутом во втором раунде.

