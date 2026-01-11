Скидки
Дана Уайт рассказал, какой бой считает величайшим женским поединком в истории

Комментарии

Глава UFC Дана Уайт заявил, что бой между действующей чемпионкой в легчайшем весе Кайлой Харрисон и бывшей чемпионкой организации в двух весовых категориях Амандой Нуньес, который станет соглавным событием UFC 324, является величайшим женским поединком в истории смешанных единоборств.

«Кайла Харрисон, олимпийская чемпионка по дзюдо, поразила всех. Она была в другой организации, прежде чем пришла сюда [в UFC] и в итоге завоевала титул чемпионки мира. Аманда Нуньес, которая является величайшим женским бойцом всех времён в любом виде единоборств, сказала: «Если эта женщина выиграет титул, я вернусь, чтобы встретиться с ней». Это великий, великий бой. По моему мнению, величайший женский бой всех времён», — приводит слова Даны Уайта издание MMA Crossfire.

