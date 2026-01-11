Фьюри — о своём весе: побеждал всех с толстым животом

Бывший чемпион мира по версиям WBC, WBO, IBO, WBA Super, The Ring, IBF в супертяжёлой весовой категории британец Тайсон Фьюри ответил на комментарии фанатов о его физической форме и раскрыл свой текущий вес. 37-летний боксёр, готовящийся к возвращению на ринг после двух поражений от Александра Усика, опубликовал видеообращение в социальных сетях.

«Прочитал несколько комментариев, что я выгляжу немного полноватым, пухлым, толстым… Ну, добро пожаловать в мой мир. Я всегда был таким. Побеждал всех с толстым животом. Раньше это не имело значения, почему это должно иметь значение сейчас?

Я вешу около 127 кг, возможно, к моменту возвращения похудею до 120 кг. Очень жду этого. Долго отсутствовал, но теперь возвращаюсь. Если проведу бой в первом квартале, это будет около 16 месяцев перерыва, так что да. Это большой срок для 37-летнего. Посмотрим, на что я ещё способен», — приводит слова Тайсона Фьюри издание British Boxing News.