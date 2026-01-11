Тренер Накатани признал, что его подопечный должен стать лучше, чтобы победить Иноуэ

Тренер японского боксёра Дзюнто Накатани Руди Эрнандес заявил, что его подопечному необходимо серьёзно улучшить свою форму перед боем с соотечественником Наоей Иноуэ, который должен состояться весной. Несмотря на непобеждённый рекорд и титулы в трёх весовых категориях, тренер признаёт, что Иноуэ — особенный соперник.

«Мы должны быть намного лучше в ночь боя, когда сразимся с Иноуэ. Есть определённые вещи, над которыми мы можем работать, надеюсь, они сыграют в нашу пользу. Не знаю, считают ли люди этот бой равным или с преимуществом кого-либо, но мы должны быть лучше. Мы должны найти способ победить его. Не собираемся убегать. Мы намерены выиграть», — приводит слова Руди Эрнандеса издание The Ring.