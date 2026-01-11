Скидки
Тренер Накатани признал, что его подопечный должен стать лучше, чтобы победить Иноуэ

Тренер японского боксёра Дзюнто Накатани Руди Эрнандес заявил, что его подопечному необходимо серьёзно улучшить свою форму перед боем с соотечественником Наоей Иноуэ, который должен состояться весной. Несмотря на непобеждённый рекорд и титулы в трёх весовых категориях, тренер признаёт, что Иноуэ — особенный соперник.

«Мы должны быть намного лучше в ночь боя, когда сразимся с Иноуэ. Есть определённые вещи, над которыми мы можем работать, надеюсь, они сыграют в нашу пользу. Не знаю, считают ли люди этот бой равным или с преимуществом кого-либо, но мы должны быть лучше. Мы должны найти способ победить его. Не собираемся убегать. Мы намерены выиграть», — приводит слова Руди Эрнандеса издание The Ring.

