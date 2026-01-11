Скидки
Видео: Майк Тайсон встретился в Дублине с Конором Макгрегором

59-летний член международного Зала боксёрской славы, а также бывший абсолютный чемпион мира по боксу в супертяжёлом весе американец Майк Тайсон посетил Дублин и встретился с бывшим двойным чемпионом UFC в полулёгком и лёгком весе ирландцем Конором Макгрегором. Встреча была записана и опубликована на YouTube-канале Тайсона.

«Это прекрасно. Мне нравится видеть тебя таким. Вижу в тебе ту же энергию», — сказал Майк Тайсон в видео. Когда Макгрегор в шутку заметил, что его «сияние» связано с недавним бритьём, Тайсон добавил: «Потому что меняться тяжело. Дьявол всегда будет пытаться вернуть тебя назад».

