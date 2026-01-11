Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Арман Царукян иронично ответил Майклу Чендлеру на согласие побороться с ним

Арман Царукян иронично ответил Майклу Чендлеру на согласие побороться с ним
Комментарии

Первый номер рейтинга UFC в лёгком весе, представляющий Россию и Армению, Арман Царукян иронично отреагировал на согласие американского бойца Майкла Чендлера принять его вызов на борцовский поединок. На заявление Чендлера, что он «очень хотел бы раскатать Царукяна в схватке по борьбе», российский боец ответил кратко.

«Хорошая шутка. Не знал, что Майк ещё и комик», — написал Царукян в своём аккаунте в социальной сети Х.

Напомним, словесная перепалка началась после того, как Царукян бросил вызов Чендлеру, предложив встретиться на борцовском ковре, поскольку у американца есть опыт в вольной борьбе.

Материалы по теме
«Хотел бы раскатать Армана в схватке по борьбе». Майкл Чендлер ответил на вызов Царукяна
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android