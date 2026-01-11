Арман Царукян иронично ответил Майклу Чендлеру на согласие побороться с ним

Первый номер рейтинга UFC в лёгком весе, представляющий Россию и Армению, Арман Царукян иронично отреагировал на согласие американского бойца Майкла Чендлера принять его вызов на борцовский поединок. На заявление Чендлера, что он «очень хотел бы раскатать Царукяна в схватке по борьбе», российский боец ответил кратко.

«Хорошая шутка. Не знал, что Майк ещё и комик», — написал Царукян в своём аккаунте в социальной сети Х.

Напомним, словесная перепалка началась после того, как Царукян бросил вызов Чендлеру, предложив встретиться на борцовском ковре, поскольку у американца есть опыт в вольной борьбе.