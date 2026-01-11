Скидки
Видео: Рафаэль Физиев готовится к поединку с Маурисио Руффи на турнире UFC 325

Видео: Рафаэль Физиев готовится к поединку с Маурисио Руффи на турнире UFC 325
Появилось видео, на котором запечатлено, как азербайджанский боец лёгкого веса (до 70 кг) UFC Рафаэль Физиев готовится к поединку с бразильским бойцом смешанных единоборств (ММА) Маурисио Руффи на турнире UFC 325 в Сиднее, который пройдёт в ночь на 1 февраля 2026 года мск.

Физиев (13-4 в ММА, 7-4 в UFC) в своём последнем бою завершил серию из трёх поражений. Победа единогласным решением судей над Игнасио Бахамондесом в июне последовала за поражениями от Матеуша Гамрота и Джастина Гэтжи (дважды). До этого Физиев одержал шесть побед подряд.

Руффи (12-2 в ММА, 3-1 в UFC) потерпел первое поражение в UFC, уступив Бенуа Сен-Дени во втором раунде болевым приёмом. До этого Руффи выиграл свои первые три боя в UFC, заработав бонусы за нокауты в первом раунде над Джейми Малларки и Кингом Грином, который стал нокаутом 2025 года по версии MMA Junkie.

