Виктория Дудакова победила в первом раунде на турнире Open FC и стала чемпионкой лиги

Бывшая победительница Гран-при Open FC и экс-боец UFC россиянка Виктория Дудакова вернулась на ринг после ухода из UFC, досрочно победив в бою на турнире Open FC. Она заставила сдаться Садаф Каюмову удушающим приёмом в первом раунде и завоевала чемпионский пояс организации.

Дудакова, для которой этот бой стал первым после окончания контракта с UFC, справилась с задачей за две минуты и одну секунду. Она провела удушающий через руку, усыпив соперницу. Для Каюмовой, чей рекорд перед боем составлял 4-1, это стало вторым поражением в карьере.

После победы Дудаковой был вручён пояс чемпионки Open FC в минимальном весе, а также бонус от спонсора в размере 100 тыс. рублей. Россиянка поблагодарила команду, которая помогала ей в подготовке.