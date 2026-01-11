Видео: Шара Буллет показал свою тренировку «на лапах»

Появилось видео, на котором запечатлено, как российский боец среднего веса (до 84 кг) UFC Шарабутдин Магомедов, более известный как Шара Буллет, тренируется «на лапах» в спортивном зале.

Шарабутдину Магомедову 31 год. Россиянин дебютировал в UFC в 2023 году. Всего на его счету в престижнейшей организации мира пять побед и одно поражение. В рамках смешанных единоборств Магомедов к настоящему моменту принял участие в 17 поединках, в которых одержал 16 побед, 12 из которых добыты нокаутом, а также потерпел одно поражение.

Ранее спортсмен назвал подходящие ему сроки для возвращения в октагон.

Видео: Как Шара Буллет покоряет мир