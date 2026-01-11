Владелец зала AKA Thailand рассказал, почему отец Хабиба не пускал бойцов в Таиланд

Экс-боец UFC и владелец тренировочного зала AKA в Таиланде Майк Свик раскрыл, что отец и тренер Хабиба Нурмагомедова Абдулманап Нурмагомедов принципиально не допускал своих подопечных до подготовки в Таиланде. Причиной он называл возможные отвлекающие факторы, характерные для страны.

«У отца Хабиба всегда были проблемы с поездками в Таиланд из-за отвлекающих факторов, поэтому я не думаю, что Хабиб когда-либо приедет, вероятно, Ислам [Махачев] и другие близкие ребята из окружения Хабиба тоже.

Многие другие дагестанцы не против приезжать к нам, но команда Хабиба отказывается. Было бы здорово, если бы они согласились. Когда мы только строили наш зал, Хабибу всё нравилось, он подписывался на нас в социальных сетях. Но, в конце концов, мы его здесь так и не увидели. Может быть, это однажды произойдёт», — сказал Майк в интервью для Red Corner MMA.