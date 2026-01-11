Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Владелец зала AKA Thailand рассказал, почему отец Хабиба не пускал бойцов в Таиланд

Владелец зала AKA Thailand рассказал, почему отец Хабиба не пускал бойцов в Таиланд
Комментарии

Экс-боец UFC и владелец тренировочного зала AKA в Таиланде Майк Свик раскрыл, что отец и тренер Хабиба Нурмагомедова Абдулманап Нурмагомедов принципиально не допускал своих подопечных до подготовки в Таиланде. Причиной он называл возможные отвлекающие факторы, характерные для страны.

«У отца Хабиба всегда были проблемы с поездками в Таиланд из-за отвлекающих факторов, поэтому я не думаю, что Хабиб когда-либо приедет, вероятно, Ислам [Махачев] и другие близкие ребята из окружения Хабиба тоже.

Многие другие дагестанцы не против приезжать к нам, но команда Хабиба отказывается. Было бы здорово, если бы они согласились. Когда мы только строили наш зал, Хабибу всё нравилось, он подписывался на нас в социальных сетях. Но, в конце концов, мы его здесь так и не увидели. Может быть, это однажды произойдёт», — сказал Майк в интервью для Red Corner MMA.

Сейчас читают:
Аспиналл, падение Анкалаева и игнор Царукяна. Неудачники 2025 года в ММА
Аспиналл, падение Анкалаева и игнор Царукяна. Неудачники 2025 года в ММА
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android