Стала известна дата проведения первого турнира нового боксёрского промоушена Zuffa Boxing

Новый боксёрский промоушен Zuffa Boxing, созданный холдингом TKO (владелец UFC), саудовской компанией Sela и председателем Главного управления развлечений Саудовской Аравии Турки Аль аш-Шейхом, объявил дату своего первого официального турнира. Дебютный кард пройдёт в ночь на 24 января мск в Лас-Вегасе на арене UFC Apex. Об этом сообщает издание «Ведомости».

Проект, о запуске которого было объявлено в марте 2025 года, нацелен на создание централизованной боксёрской лиги по аналогии с моделью UFC. Главным боем вечера станет поединок непобеждённого ирландского боксёра среднего веса Каллума Уолша (15-0, 11 КО) против мексиканца Карлоса Окампо (38-3, 26 КО).

В сентябре 2025 года под эгидой Zuffa Boxing (хотя титулы оставались под управлением WBA, WBC, IBF и WBO) уже прошёл бой между Теренсом Кроуфордом и Саулем Альваресом, который собрал рекордные для бокса в Лас-Вегасе 70 482 зрителя.